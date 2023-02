Lego Friends: Chicas Con Una Misión | Amistad imparable.

Con la ayuda de Zobo, Olivia, quiere sorprender a las chicas con nuevos paneles solares que le puso a su autobús. Solo que tendrá algunas dificultades porque Zobo encendió el autobús, además no contaba con que no tendría frenos, así que tendrá que pensar en un plan para no causar algún accidente. Mientras tanto, las chicas se encuentran en el spa en espera a que llegue Olivia, pero gracias a las noticias se darán cuenta de que su amiga se encuentra en graves problemas, deciden llamarle por teléfono para saber cómo es que la pueden ayudar y así logran hacer un plan con la ayuda de un globo aerostático.

Después, Ethan irá con Emma para que lo ayude a encontrar el collar de su abuela porque ella es la mejor detective.