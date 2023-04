Lego Friends: Historias de Heartlake City | El dilema de Emma.

Mía y Stephanie se enteran de que habrá un concurso de carros alegóricos en la feria de la ciudad y el ganador va a poder elegir un regalo para la ciudad, así que de inmediato mencionan que van a participar, pero Tania les dice que no se molesten porque ella va a ganar, solo que Stephanie no le hace caso. Así que las chicas se reúnen en la playa, ahí se dan cuenta de que si ganan el concurso pueden pedir una nueva estación de salvavidas, pero al darse cuenta de que Stephanie está muy molesta con lo que le dijo Tania, las chicas le dicen que mejor vaya a surfear porque hay olas muy grandes, pero al caminar, pisa el dibujo de Emma. Después, al estar platicando, Emma les quiere mostrar el diseño que hizo para el carro alegórico, pero ninguna de sus amigas la toma en cuenta, además deciden que el tema será con fruta, así que se quedan de ver en la casa de Stephanie para comenzar a trabajar. Emma se queda un rato en el lugar porque está triste, pero en ese momento llega Tania y al ver el diseño que dibujo le propone que lo construya con ella porque sus amigas no le hicieron caso.