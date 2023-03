Lego Friends: Chicas con una Misión | En un mundo comercial.

Las chicas acompañan a Andrea al centro comercial porque quiere comprar decoraciones para su habitación, solo que no vio nada que le gustara, así que deciden ir por Stephanie porque está trabajando en una pizzería, solo que les pide que la esperen porque todavía tiene que cortar un poco de queso, después llega Emma y emocionada les cuenta que compro todo lo que necesitaba para su proyecto de modas. Solo que Olivia se da cuenta de que la tormenta empeoró y por esa razón el centro comercial va a cerrar, así que cuando deciden salir se sorprenden porque hay una fuerte tormenta en la ciudad, además se va la luz en todo el centro comercial y se cierra por completo. Emma se pone muy nerviosa porque no van a poder salir, pero Olivia logra encender el interruptor, de nuevo regresa la luz, solo que las puertas no abren.