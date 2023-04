Lego Friends: Historias de Heartlake City | La Boda de Sofi.

Sofi está a punto de casarse, y mientras se prueba un hermoso vestido, llegan malas noticias a los oídos de las chicas: Henry, el novio, no aparece por ningún lado, así que se darán a la tarea de esconderle la verdad a Sofi, para no preocuparla, y así deciden dividirse para que unas estén distrayendo a la futura esposa y las demás corran a la selva a buscar a Henry, sin embargo, tendrán que pasar por momentos complicados al sumergirse en la llamada “Cascada Demonio” donde deberán unir fuerzas para salvar no solo a Henry, sino a varios animales que están sufriendo la tempestad de la cascada.