Lego Friends: Chicas Con Una Misión | La fiesta sorpresa de Stephanie.

Stephanie les pregunta a sus amigas que les gustaría hacer por la tarde, pero Emma le dice que tiene clases de Karate, Andrea tiene que ir a sus clases de canto, Mía debe entrenar caballos y Olivia tiene que ir con su tía Sofí a la veterinaria. Stephanie se pone triste, pero les dice que no se preocupen, que ella tiene que ir a cuidar a la conejita que rescato. Pero lo que no sabe, es que las chicas están planeando su fiesta de cumpleaños, así que comienzan a buscar el lugar, los adornos, el pastel, los regalos, los invitados, además están organizando un baile sorpresa y quieren que todo salga muy bien.

Después Stephanie se pone triste porque vio a sus amigas en el parque ensayando y en la tienda de mascotas, empieza a creer que ya no quieren pasar tiempo con ella, así que decide resolver el problema y averiguar todo.