Lego Friends: Chicas Con Una Misión | Parte de la manada.

Invitan a Mía a pasar todo el verano en la selva para apoyar la reserva de elefantes y cuando les cuenta a sus amigas, les da la increíble noticia de que ellas también irán. Todas se emocionan, a excepción de Andrea porque sabe que en la selva hay muchísimos animales que no conocen. Una vez en la selva, Andrea, llega un poco molesta porque extraviaron su maleta. Ya en el campamento, les enseñan a los elefantes, además de darles un tour por el lugar. Un día Andrea y Emma se espantan porque creen que se van a encontrar a pie grande, pero Stephanie les dicen que no se deben de espantar, ya que es solo es un mito y no hay pruebas científicas que demuestren que existe y al ir a dar un paseo se encuentran a una piloto famosa que ha estado viviendo en la selva durante 40 años, las chicas quedan asombradas por todos los inventos que tiene y la forma en la que vive.