Lego Friends: Chicas con una Misión | Perdidos en la tormenta.

Emma está emocionada porque Ethan va a ir a la selva a visitarla, al llegar se sorprende con todas las cosas que tienen en el campamento, después Emma decide llevarlo a caminar por el lugar, pero una de las cuidadoras le comenta que deben de darse prisa porque no quiere que se queden atrapados en la tormenta. En el campamento, las chicas deben de poner a salvo a todos los animales antes de la tormenta llegué y después deben de entrar al refugio, pero al estar ayudando a los animales se dan cuenta de que el bebé elefante no está, además Ethan y Emma aún no han regresado al campamento, así que las chicas deciden ir a buscarlos porque la tormenta está a punto de llegar.