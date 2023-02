Lego Friends: Chicas Con Una Misión | Un cumpleaños especial.

Las chicas van a casa de Jeidy, quedan sorprendidas porque tiene una enorme casa, con muchas comodidades, pero se dan cuenta de que él no disfruta mucho todo lo que tiene porque a donde sea que vaya la gente siempre lo está mirando, incluso los fotógrafos se meten a su casa para tomarle fotos. Él les cuenta que extraña su vida de antes, andar en bicicleta, comer hamburguesas, jugar juegos de feria y ya no recuerda su último cumpleaños que no fuera patrocinado, por esa razón las chicas deciden organizar una fiesta de cumpleaños. Al principio no saben cómo hacer la fiesta porque creen que tiene que ser muy elegante, pero a Stephanie se le ocurre una gran idea, que viva una nueva experiencia dentro del parque acuático del hotel.

Es así como las chicas llevan a Jeidy al parque acuático y al estar ahí se da cuenta de que no hay nadie, solo estarán ellos, le dicen que puede hacer lo que quiera, que no se tiene que preocupar por el mundo exterior, pero tendrán algunos inconvenientes.