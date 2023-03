Lego Friends: Chicas con una Misión | Vigilancia

Kasey parece ser una buena chica, pero algo no encaja, pues parece que sabe todo de todos y eso no le da confianza a Mía. Kasey ha estado platicando con cada una de las chcias, pero les ha dicho cosas diferentes a cada una y parece que quiere poner a todas en contra de todas, pero no se están dejando llevar por ella, ¿qué es lo que trama la misteriosa chica?

¡Aventúrate en Heartlake City dando click aquí!