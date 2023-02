Lego Friends: Chicas Con Una Misión | Zobo y Zoe.

Las chicas se encuentran jugando en la playa voleibol y Zobo quiere jugar con ellas, solo que no lo dejan porque los equipos estarían desiguales. Cuando van por un helado él quiere probarlo, pero no le invitan, así que se empieza a poner triste, empieza a sentir que ya no le hacen mucho caso. Olivia se da cuenta y cree que necesita un amigo para poder pasar un rato juntos y lo pueda entender, por ello decide hacerle un nuevo amigo con algunas partes que encontró de los experimentos de la Doctora Alba. Así es como crea a Zoe la nueva amiga de Zobo, pero después de unos días, Olivia empieza a creer que lo está perdiendo porque ya no pasan tiempo juntos, ya que prefiere estar con Zoe.