Little Charmers | Afortunado Seven | Locura de luna.

Hazel está muy emocionada por el día de pedir un deseo al cometa, y confía en que Seven la despierte a tiempo para hacer todo lo que tiene planeado, sin embargo, algo extraño le sucede a Seven y no logra su cometido, a lo que Hazel decide sacarlo de la casa para que tome un respiro de aire fresco, tal vez eso es lo que necesita, pero cuando llegan las demás charmers y terminan por arreglar todo para tan esperado evento, Hazel regresa a buscar a Seven y se encuentra con algo terrible: no lo encuentra por ningún lado, pero entonces se le ocurre algo, hacer un hechizo para que su gato perdido regrese a donde pertenece, solo que las cosas no salen bien y si bien regresan muchos gatos que estaban extraviados, ninguno es Seven, ¿será que él decidió huir de la casa por haber sido dejado a un lado?