Lo Que La Gente Cuenta | Habitación 118

Marcos y Ana celebran su luna de miel en un hotel que parece estar fuera de lo común, al llegar, les advierten que la habitación 118 no es un buen lugar, sobretodo para dos enamorados, sin embargo, Ana insiste en quedarse ahí ya que cree que el número 18 es su número de suerte. Pasa la noche y de la nada Ana desaparece, Marcos, desesperado, se pone a buscarla pero no la encuentra, no es sino hasta años después que vuelve al hotel y Ana mágicamente se le presenta, sin embargo, hay un terrible secreto detrás de esa presencia que no lo dejará salir con vida de ese hotel.

