Los Backyardigans | El ataque del gusano 15 metros.

El científico Pablo en compañía de su asistente Uniqua está haciendo un importante experimento, entre tantas cosas, quiere crear la fórmula perfecta para hacer un antídoto que haga crecer cualquier objeto, y cuando cree llegar a la combinación perfecta de elementos intenta experimentar con un par de palomitas de maíz, sin embargo, no logra alcanzar a ver que un pequeño gusano se escabulle entre el alimento y cuando el científico Pablo rocía el líquido no sólo crecen las palomitas pues rápidamente el gusano toma un mayor tamaño, pero rápidamente Uniqua descubre que las cosas no crecen una sola vez, pues el experimento de Pablo hace que los objetos crezcan de tamaño cada cierto tiempo, por lo que deberán de enfrentarse a un gusano enorme que no sabrán cómo detener.