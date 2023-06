Los Backyardigans | La patineta mágica.

Tyrone es un skater principiante, pero eso no lo detiene para meterse en una competencia y demostrar sus habilidades, sin emabrgo, Tyrone no tiene un muy buen manejo de la patineta. Cuando está de camino a la competencia conoce a los skaters Pablo, Austin y Uniqua, quienes en realidad son muy buenos y se convierten en sus competidores directos, y cuando Tyrone intenta hacer un truco y lo falla, Pablo y Austin se burlan de él y comienzan a molestarlo, y comienzan a sugerirle, en broma, que mejor vaya en la búsqueda de la patineta mágica a ver si así puede lograr hacer las acrobacias necesarias para ganar, pero por otro lado está Uniqua quien le dice que no les haga caso y que mejor se dedique a practicar, ¿a quién le hará caso el skater Tyrone al final?