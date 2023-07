Los Padrinos Mágicos | Amigos poderosos

Timmy trata muy mal a sus amigos, los obliga a hacer cosas que ellos no quieren y Timmy nunca les agradece nada de lo que hacen por él, y cuando Cosmo y Wanda le están explicando eso, Turner no cree que en realidad sea tan malo, hasta que un día sus amigos deciden excluirlo de su grupo, entonces Timmy cree que la solución es pedirle a sus padrinos un grupo de super amigos poderosos, y cuando estos héroes llegan a su vida hacen ver a Timmy como alguien muy genial, pero el costo de ser amigo de ellos será demasiado alto, pues lo empiezan a tratar como él trató a sus antiguos amigos, y cuando él decida deshacerse de ellos no podrá hacerlo con magia, porque ellos son demasiado poderosos.