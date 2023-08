Los Padrinos Mágicos | ¡Arriba barbilla!

Timmy llegó a una convención para poder conocer a su héroe favorito: Barbilla Roja, pero cuando por fin llega la hora de verlo, resulta que es un hombre común y corriente disfrazado del héroe, pero Timmy no se puede quedar con las expectativas y le pide a Cosmo y a Wanda que saquen de los comics a Barbilla Roja para que vaya al mundo real, pero cuando llega a la convención y ve a todos disfrazados de villanos, intenta atacarlos, así que después de mucho Timmy decide que él debe de volver a donde pertenece, pero Barbilla Roja regresa a su universo de una forma muy distinta, tiene crisis al haber descubierto que no es una persona real, y todas sus revistas dejan de venderse, pero Turner no puede dejar que eso le suceda a Barbilla Roja.