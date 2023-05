Los Padrinos Mágicos | La casa del horror de Timmy en 2-D.

Timmy ocasiona un accidente en la casa de la familia de Vicky, algo que en realidad no le causa ningún tipo de remordimiento, sin embargo, las consecuencias rápidamente llegan pues sus padres deciden invitar a Vicky, Tootie y sus padres a vivir con ellos, pues no quieren pasar más tiempo solos con Vicky, es ahí donde Timmy comienza a arrepentirse de todo lo que hizo, así que desea que la casa de ellos sea reparada por arte de magia, algo que sucede muy rápido pero que en realidad no funciona, pues los padres de Timmy no quieren que los demás se vayan, así que van a destruir la casa para dejarle otra vez hecha cenizas, pero es ahí donde a Timmy se le ocurre algo: desea que los papás de Vicky y ella misma vean cosas horrorosas con los lentes de visión 3-D, pero Vicky es muy difícil de asustar, ¿será que Turner se salga con la suya?