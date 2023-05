Los Padrinos Mágicos | El chico de la banda.

Es el cumpleaños de Timmy, está muy emocionado por toda la atención que recibirá de sus padres y padrinos, sin embargo, todo mundo está eclipsado por la visita del famoso cantante adolescente: Chip Canario, así que nadie se acuerda del cumpleaños de Timmy, sus papás irán al concierto de Chip y deciden llamarle a Vicky para pagarle muchísimo dinero para que lo cuide y le dan más dinero para que vea el concierto de Chip televisado por un costo elevadísimo, por lo que Timmy está enojadísimo y decide pedirle a Cosmo y Wanda que algo muy malo pero no letal le suceda al famoso cantante justo la noche del concierto: por lo que mágicamente Chip Canario aparece en la puerta de la casa de Turner y Vicky se vuelve loca, así que decide secuestrarlo y mientras Chip está encadenado, Timmy decide ir a enfrentarlo para reclamarle todo lo malo que le sucedió el día de su cumpleaños pero resulta que el cantante no es para nada como él lo esperaba, así que se tienta el corazón y le pide a sus padrinos liberarlo, pero no pueden hacer nada al respecto pues Vicky está enamorado de él.