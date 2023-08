Los Padrinos Mágicos | El día libre de Wanda

Cosmo y Timmy deciden darle un día libre a Wanda, como un agradecimiento por todo lo que ha hecho por ellos, sin embargo ellos dos no dejan de meterse en problemas y Wanda debe de salvarlos siempre, y es hasta que Wanda dice que prefiere ir a un spa de élite exclusivo para hadas que se dan cuenta que en realidad no está descansando nada, y Timmy desea que se vaya allá a descansar y le promete no pedir deseos, pero Cosmo está muy triste porque Timmy no confía en él, así que su ahijado le pide que haga a una cucaracha inteligente para que les cuente lo que piensa, pero la cucaracha rápidamente decide dominar al mundo y construye un enorme ejército de cucarachas listo para dominar el universo, pero ninguno de los dos quiere llamar a Wanda por ayuda.