Los Padrinos Mágicos | El gran problema.

Los padres de Timmy organizan una noche de cine, sin embargo, ese plan no incluye a su hijo, así que deciden dejarlo con una niñera: Vicky, una adolescente a la que todo mundo teme, pues es una persona malvada, cruel, despiadada, que solo le interesa sacarle dinero a los padres que no quieren convivir con sus hijos, y Timmy se harta, no puede creer que nadie pueda confiar en sus capacidades para cuidarse por su cuenta, por lo que decide hablar con Cosmo y Wanda y pedirles que lo conviertan en un adulto, creyendo que será grande y musculoso, y que todo lo que haga será bien percibido y tendrá una vida mejor, sin embargo, nada de eso sucede, pues comienza a darse cuenta que la vida de adulto es muy difícil, entonces quiere cambiar su deseo y volver a ser niño, pero hay un problema: los padrinos mágicos solo pueden concederles deseos a los niños, no a los adultos.