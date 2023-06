Los Padrinos Mágicos | El geniecillo malévolo.

Timmy quiere un desayuno, pero Cosmo y Wanda no pueden cumplirle ese deseo porque el libro de las reglas les prohíbe servir desayunos después de cierta hora, Turner se harta pero en lugar de continuar enojado hay algo que llama su atención: una venta de garaje, ahí comienza a ver objetos bastante únicos hasta que se topa con uno que sobre sale, un objeto de donde emerge un genio que le ofrece cumplir todos sus caprichos sin que exista una sola regla para decirle que no, algo que a Timmy se le hace bastante tentador pues decide empezar a pedirle cosas a él, pero lo que no sabe es que todo tiene consecuencias y si no es específico los deseos que pide podrían malentenderse y salir tremendamente mal.