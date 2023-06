Los Padrinos Mágicos | Nega-Timmy.

Los papás de Timmy Turner están viendo la televisión y deciden no ayudarlo con su tarea, pero mientras ven la pantalla aparece el cazador de los malos padres, quien rápidamente detecta el caso de Turner y humilla a sus padres a nivel nacional, algo que los obliga a ser muchísimo más estrictos con Timmy, pero él no está de acuerdo con las nuevas reglas de la casa, así que le pide a Cosmo y Wanda que hagan que él les lleve la contraria en todo lo que le piden, sin embargo antes de irse a la escuela su padre le dice que sea bueno, algo que lo hace malvado y comienza con terribles planes para acabar con la humanidad, y cuando Wanda quiere detenerlo Cosmo le dice que deje de ser tan aburrida, así que ella no quiere quedar como la esposa estricta y le sigue la corriente, ¿será que ese es el fin de Dimmsdale?