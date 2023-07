Los Padrinos Mágicos | Super Mamá y Dinamo Papá se encuentran con Barbilla Roja.

Los padres de Timmy entran a su habitación, la cual se encuentra en un estado de suciedad que podría asustar a cualquiera, pero ninguno de los dos lo encuentra y es que resulta que Timmy está viajando por el mundo de los comis de su héroe favorito: Barbilla Roja, pero sus papás vuelven a entrar a su cuarto dispuestos a regañarlo por no limpiar su pieza, por lo que Turner le pide a Cosmo y Wanda que los lleven de regreso al mundo real, pero ese deseo al parecer también incluía a Barbilla Negra, el terrible villano, y cuando Timmy tiene que enfrentarse a sus padres le pide a sus padrinos que se lleven al villano a otro lado y le cumplan todos los deseos que quieran, algo que Barbilla Negra no desperdicia y pide: 1. Traer a sus compañeros villanos, 2. Inmunidad para que Timmy no desee regresarlos, 3. Que Timmy no pueda derrotarlos con magia y 4. Que Timmy no pueda desear limpiar su cuarto, todo esto pone en aprietos a Dimmsdale pero Turner cree tener la solución: pedir que sus papás se conviertan en héroes.