Los Padrinos Mágicos | Cara de bebé.

Timmy tiene que estar en la guardería para niños adultos, sus padres quieren irse sin él a la playa y como Vicky sigue sufriendo de la extraña enfermedad de cabeza de pez, no hay quien lo cuide, pero cuando llega a este lugar se encuentra con que todos sus compañeros son bastante más grandes que él y que intentan hacerle bullying, sobre todo cuando se encuentra con su peor enemigo: Francis, así que para escapar de él se le ocurre la brillante idea de desearle a Cosmo y Wanda convertirse en un bebé, y cuando por fin se libera de Francis y cree que todo estará bien, se da cuenta que no puede hablar y por lo tanto no puede pedir que vuelva a ser un niño de 10 años, ¿será que logre resolver el problema antes de que sus padres vayan a recogerlo?