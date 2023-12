Los Pitufos | Papá por un día

Ser Papá Pitufo es bastante complicado cuando estás en medio de algo sumamente importante y los pequeños pitufos no dejan de preguntar cosas e interrumpir. Papá Pitufo se da cuenta que necesita un reemplazo, pero ¿quién será el mejor papá?, ¿Filósofo?, ¿Indeciso? o quizá todos. Abuelo Pitufo propone que todos sean papá por un rato, turnándose la gorra roja. La primera en tomar el papel, es Pitufina o mejor dicho, Mamá Pitufina quien es bastante mandona y no se detiene a escuchar los consejos de los demás. El siguiente en ser papá es Gruñón, pero lo detesta; mientras tanto Papá Pitufo perfecciona su nuevo pegamento y se da cuenta que extraña a los pequeños. Cuando llega el turno de Indeciso, no logra tomar una decisión sólida y termina desesperando a los demás pitufos. El próximo turno de ser papá es de Goloso y su primera decisión es llamar a comer. Papá Filósofo es bastante comprometido y les entrega un instructivo a los pitufos para hacer sus tareas, pero todos lo entienden al revés y comienzan los problemas entre ellos. Los pitufos llegan a la conclusión que ser papá es más que tener una gorra roja y dar órdenes.