Los Pitufos | El juguete mágico

Pasaron muchos años desde que el abuelo pitufo no veía un juguete que era de papá pitufo, no recuerda cómo funcionaba ese juguete mágico. Bebé pitufo le saca el mayor provecho y convierte su juguete en todo lo que desea. Sale de la aldea en busca de aventuras, pero se cruza con Gargamel que intenta atraparlo. Una vez en manos de Gargamel, bebé pitufo pierde su juguete y Gargamel quiere utilizarlo para capturar a todos los pitufos, pero el juguete no funciona y los echa juntos al cazo, para cocinarlos. El juguete mágico los pone a salvo y en casa con todos los pitufos.