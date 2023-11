Los Pitufos | El oso parches

Filósofo y Tontín van al río, y cuando Filósofo intenta darse un clavado y no ta que cae sobre tierra firme se da cuenta que no hay nada de agua, por lo que preocupado regresa a la aldea para informarle a Papá Pitufo, quien junta a los mejores pitufos para que lo acompañen río arriba, buscando la razón por la cual no hay agua en el río, y se topan con una cueva que parece estar congelada por dentro y ahí se encuentran a un oso lleno de parches que parece estar muy involucrado con el problema.