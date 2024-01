Los Pitufos | El príncipe azul de Hogata

Hogata está en busca del brujo de sus sueños, así que sale en su buitre de camino al castillo de su enamorado, mientras tanto Gargamel está creando una trampa para los pitufos, dejando papel para moscas para que se queden pegados, pero el plan de Gargamel no tiene éxito, ya que Hogata está perdida por el bosque y por accidente cae en la trampa para moscas. Hogata le pide a Gargamel que la libere, pero él se va con Azrael sin importarle nada, hasta que Hogata se libera gracias a sus poderes y le da su merecido al malvado Gargamel. Aunque Gargamel tiene algo que le interesa a Hogata, él conoce a su amado brujo, así que le pide que se lo presente y a cambio ella le entregará un silbato que lo ayudará a atraer a los pitufos a kilómetros de distancia. Pero como era de esperarse, Gargamel no cumple su promesa, traiciona a Hogata y él termina disfrazándose como el brujo, pero recibe lo que merece, pues Hogata también lo engañó y el silbato no es para atraer a los pequeños azulitos, sino que atrae aves.