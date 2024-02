Los Pitufos | El príncipe y Guillermín

Guillermo es un pequeño muy travieso y necesita dinero para conseguir un ave, así que se las ingenia para conseguir un centavo, entonces se dirige con el rey y termina engañándolo para conseguir lo que necesita. De pronto aparece con un halcón que se ve muy triste, pero busca enseñarle cosas nuevas, Juan su amigo, no está muy convencido porque Guillermo no sabe nada de aves. Así que comienzan a entrenar a Rómulo, pero todo sale mal cuando el halcón no sigue las órdenes cuando se le ofrece un pedazo de carne, entonces se lleva a Guillermo volando y descubren que es vegetariano. Así Rómulo sigue robando frutas y verduras del bosque, hasta que llega al canasto de Goloso y le roba todas sus pitufresas, entonces aparecen los demás pitufos y Guillermo aprovecha para mostrarles todos los trucos que ha aprendido su ave, pero algo sucede cuando Guillermo quiere mostrarles el olfato de Rómulo y se esconde para que lo encuentre. Mientras él se escondía aparecen los guardias del rey que estaban en busca de Guillermo por haber engañado al rey y se lo llevan prisionero. Así que Juan y los pitufos comienzan una búsqueda por la noche en el bosque para encontrar a Guillermo.