Los Pitufos | Había una vez una luna azul

La noche llega a la Aldea Pitufo, pero la luna tiene algo especial, de pronto llega una cigüeña y deja una sorpresa en la puerta de Armonía. A la mañana siguiente cuando Armonía sale de su casa descubre que hay una canasta, pero piensa que se trata de una broma de Bromista, así que no se atreve a destaparla, entonces llega Fortachón acompañado de los demás pitufos y descubren que hace un ruido bastante peculiar, todos creen que es una serpiente. Es así cuando la canasta cae en manos de Papá Pitufo y cuando destapa la canasta, se da cuenta que es un bebé pitufo y entre todos deben cuidar de él. Los Pitufos ponen manos a la obra y le fabrican una cama, ropa, comida y le dan mucho amor, pero los problemas comienzan cuando el bebé no deja de llorar, los pobres pitufos no saben qué hacer, pero solo necesita un cambio de pañal. De repente a Filósofo le surge una pregunta que no puede responder, entonces se dirige con Papá Pitufo que todo lo sabe y le pregunta, ¿de dónde vienen los bebés pitufos?. Él le contesta que siempre que hay una luna azul, aparece un bebé pitufo que todos deben amar y cuidar.