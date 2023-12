Los Pitufos | La peligrosa amistad de Sassette

Los pitufos evitan a toda costa tener algún acercamiento humano, pero Sassette necesita a alguien con quién jugar. En la escuela de brujas, la hada madrina da lecciones a sus aprendices, de cómo hacer hechizos y aprender a volar en una escoba mágica, pero la bruja Melina no parece ser muy buena y arruina todos los hechizos. Mientras tanto Sassette se encuentra jugando sola junto a un lago, cuando de pronto llega Melina por accidente y se hacen grandes amigas. Sassette no puede esperar para presentarles a su nueva amiga a todos los pitufos, pero ellos no parecen estar muy contentos al conocerla, ya que todos sus hechizos terminan en un desastre.