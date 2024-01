Los Pitufos | La sonaja mágica

La reina de las hadas, Fauna está en medio de la nieve con su bebé en busca de un refugio, cuando de pronto encuentra la cueva de su abuelo, pero al acercarse a pedir ayuda, descubre que no es él, pues su voz tiene otro sonido y quiere a toda costa que Fauna le entregue al príncipe. El bebé no deja de llorar porque le da miedo la capucha que cubre el rostro del abuelo, así que el señor le pide que le entregue su sonaja rápidamente, pero al negarse no le queda otra opción más que revelar su verdadera identidad, se trata de Falon un hado malvado, pero por suerte el príncipe tiene en su poder su sonaja mágica y logran librarse de él. Mientras tanto, Goloso y bebé pitufo están en el bosque comiendo unos ricos pasteles de pitufresa, cuando de pronto aparece Falon y quiere quitarle su sonaja a bebé pitufo, pero se esfuma rápidamente cuando descubre que no son la personas que él busca. Entonces los pitufos descubren que hay alguien escondido en el árbol de arriba porque le roban un pastel y se dan cuenta que se trata de la reina de las hadas Fauna con su hijo el príncipe, ocultándose de Falon, así los pitufos los ayudan a protegerlos del hado malvado.