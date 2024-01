Los Pitufos | Torpe adivina el futuro

Torpe está buscando raíces para Papá Pitufo, pero de pronto encuentra una piedra bastante peculiar, que le muestra lo que está a punto de suceder, a lo que Torpe no le presta mucha atención y sigue con su excavación, cuando de pronto se rompe su pico, tal y como la piedra se lo había dicho. Así que corre a la Aldea para contárselo a Papá Pitufo, pero él está muy molesto por no recibir las raíces que le mandó a buscar. Entonces Tope comienza a mostrarle su roca mágica a todos los demás Pitufos y la que ahora le enseña a Goloso tirando todas sus golosinas, cuando Torpe se los cuenta a los Pitufos, todos se sueltan a reír porque ven imposible que esto pueda pasar. Pero de pronto esto sucede y cuando ven que es verdad, ahora todos quieren usarla. Papá Pitufo les dice a los pequeños Pitufos, que sólo el que encuentra la roca es el único que puede ver el futuro, pero no sólo eso, sino también atraerá la mala suerte.