Los Pitufos | Una mascota para bebé pitufo

Papá Pitufo una vez más comparte historias con los pitufos, pero ahora es acerca de un gato que persigue a un pequeño ratoncito, para comérselo, así que todos los pitufos llegan a la misma conclusión, todos los gatos son malvados. Mientras tanto, Gargamel y Azrael están persiguiendo a un pequeño ratón que se roba un pedazo de queso y el ratón sale victorioso. Gargamel no está contento con esto y comienza a insultar a Azrael, diciéndole que no sirve para nada y lo echa a la calle. A la mañana siguiente los pitufos despiertan con una nueva idea en mente, todos quieren tener distintas mascotas, una vaca, un caballo, un pavo real. Papá Pitufo les dice que no son mascotas adecuadas para ellos, pero aún así pueden tener la mascota que ellos deseen. Entonces los pitufos se proponen buscar la mejor mascota de todas y competir con las mascotas de los demás, por otro lado Gargamel está cansado de que Azrael sea una mascota ordinaria y crea una tarta para trasformarlo en una mascota especial. Cuando Azrael prueba la tarta se convierte en un puerquito verde, después en una vaca y así continua probando tartas hasta que por fin, se convierte en la mascota perfecta que lo ayudará a atrapar a los pitufos.