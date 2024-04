Masha y el Oso | ¡Acción!

En los días lluviosos no se puede salir a jugar. Masha está muy aburrida y Oso no sabe cómo ayudarla, nada le parece divertido. De pronto, Masha tiene una gran idea, filmarán una película juntos. Oso emocionado se prepara para escribir un guion, pero Masha no está contenta con lo que escribe su amigo, ¿quién tendrá la mejor idea para una historia?