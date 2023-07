Masha y el Oso | Contacto

Tres pequeños extraterrestres caen en la Tierra, su nave parece estar averiada y el lugar en donde aterrizan es junto a la casa de Oso, ahí deciden resguardarse por la noche pero a la mañana siguiente tienen que apresurarse para salir de ese planeta que no les corresponde, así que analizan los comportamientos de todos los animales, de Oso, Conejo, los Lobos y la Osa, sin embargo cuando ven a Masha llegar con Oso se dan cuenta de que ella aparenta ser la más fuerte de toda esa manada así que deciden tomar su imagen para salir de su escondite y buscar las cosas necesarias para arreglar su nave, pero cuando las cosas de todos empiezan a desaparecer le echarán la culpa a Masha y no le creerán cuando les diga que no fue ella.