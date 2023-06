Masha y el Oso | Cuida Tus Modales.

Masha le promete a Oso portarse bien, pues es el cumpleaños de su gran amigo, sin embargo, Oso está preocupado de que Masha no pueda ser capaz de tener buenos modales y no estropear su día especial, sin embargo lo que no sabe es que Masha está decidida a cumplir con su promesa, pero hay alguien que quiere arruinar todo lo que se acaba de proponer: Panda, quien está bastante molesto por los buenos modales que está empezando a tener Masha con todos los invitados, así que intentará boicotear el propósito que Masha se puso como meta.