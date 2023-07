Masha y el Oso | El Hallazgo.

Para Masha no es un día cualquiera, pues por sorpresa encuentra un huevo el cual se pone a investigar y que después de cierto tiempo descubre que ahí dentro hay un pingüino, así que le pide a Oso que lo incube por un largo tiempo, a Oso no le parece muy buena la idea pero al final accede, y cuando llega el día del huevo nace un pingüino al que Masha adora, comienza a cuidarlo sus primeros días y trata de conseguirle la mejor comida posible, un día Oso decide hacerles una alberca para que Pingüino esté en su ambiente natural, pero el calor no lo deja disfrutar nada y al contrario parece que lo está enfermando, rápidamente Oso lo mete dentro del refrigerador pero esa solución no funciona del todo, así que él y Masha tendrán que ingeniárselas para mandarlo al lugar a donde pertenece.