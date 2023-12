Masha y El Oso | Giro inesperado

Masha y Osa llegan de visita a casa de Oso, pero él no está. Dejó una nota diciendo que salió a montar y regresará pronto, mientras esperan, Oso llega montando una fabulosa motocicleta. Invita a Osa a dar un paseo en ella, Masha quiere ir con ellos, pero eso no está incluida en los planes, entonces tratan de sobornarla con deliciosos panes, para que se quede quieta y en casa. Oso y Osa salen a dar un paseo, pero no van solos, Masha se las ingenió y se logró colar al plan, en la canasta de la comida y ese tranquilo viaje en motocicleta se vuelve un completo desastre.