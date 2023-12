Masha y El Oso | Llámame

Oso está muy entretenido tocando la guitarra, cuando de pronto recibe un mensaje anunciando un juego importante. Cuando se dispone a ver el partido de fútbol, se da cuenta que le falta su sombrero, banderita y trompeta para apoyar a su equipo, pero mientras él se distrae, Masha aparece y le roba el televisor. Oso no permite que Masha se salga con la suya y comienza una pelea por el control del televisor, cuando parece que Oso ganó la pelea, Masha lo convence de ceder y dejarla ver su programa. Mientras Oso espera desesperado, hace todo lo posible porque la pequeña Masha salga a jugar y él pueda ver el partido tranquilo, pero nada funciona. Hasta que a Oso se le ocurre prestarle su celular y dejarla que salga a dar un paseo al bosque, pero tal vez esa no fue la mejor idea, porque Masha no desaprovecha ninguna oportunidad para llamarlo e interrumpirlo mientras él disfrutaba por fin del televisor y la casa sola.