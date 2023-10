Masha y el Oso | Los nuevos chicos del barrio

Cerdito, o mejor conocido como Rosita, nombre que le dio Masha, está un poco harto de ser el bebé de Masha, no puede con la humillación que sufre delante de sus amigos, así que idea un plan para poder deshacerse de Masha: va con los lobos para proponerles algo que a ellos les va a resultar ideal, pues les dice que no les va a faltar alimento ni juegos si son los bebés de Masha, algo que ellos rápidamente aceptan, así que intercambian lugares, Rosita se queda en la ambulancia y los lobos se quedan con Masha, pero tal vez la naturaleza no sea el lugar adecuado para un Cerdito consentido.