Masha y el Oso | Paisaje al Óleo.

Masha está jugando con la nieve, sin embargo, cuando llega a casa de Oso se da cuenta de que él está pintando un par de manzanas que colocó a manera de inspiración, sin embargo, Masha decide comerse todas esas manzanas, así que Oso pone cebollas, pero ese paisaje no le agrada mucho a Masha, quien decide ir al refrigerador a sacar toda la comida que encuentra y ponerla en el boceto de Oso, quien ya está harto de que ella no lo deje trabajar, así que decide darle su propio lienzo y un par de pinceles para que pinte el paisaje de afuera, algo que a Masha le encanta, sobre todo cuando agarra a los lobos y a conejos, y ardillas como sus modelos, pero cuando termina la pintura se da cuenta que los colores de la realidad no coinciden con los que plasmó, así que decide solucionar eso pintando todo lo que hay a su alrededor, dejando un paisaje bastante colorido.