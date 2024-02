Masha y el Oso | Historias de miedo

Cerdito necesita ayuda para adentrarse en la habitación de Masha mientras ella no está, pues resulta que está intentando conseguir una bonita hoja que anuncia la llegada del otoño al lugar, es cuando por fin logra entrar al cuarto que escucha a Masha llegar alegremente mientras canta, pues su día de jugar se ha acabado, pero Cerdito no quiere salir de su casa hasta conseguir lo que tanto estaba buscando, y cuando Masha entra a su habitación Cerdito se esconde dentro de la almohada de la cama, y cuando la niña está a punto de dormirse nota que hay algo muy extraño con su almohada, pues no es suave como lo era antes, así que decide comenzar a darle un par de golpes hasta que Cerdito sale corriendo por el dolor que los golpes le causaron, pero no se da cuenta que lleva encima la tela de la almohada y comienza a asustar a todos los animales que viven en el bosque.