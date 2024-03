Masha y el Oso | La lluvia de setas

Masha y el Oso están buscando setas por todo el bosque, pero ambos se frustran cuando se dan cuenta de que no hay ni una sola seta en la tierra, y Oso le explica a Masha que la falta de setas es por la escasez de agua, pero Masha no se quiere rendir y busca por todos lados a alguien que sepa cómo hacer llover, y Conejo le da una idea: tal vez si se pone a cantar la lluvia decida bajar del cielo, así que Masha pasa todo el día y la noche cantando baladas y hasta rock, pero la lluvia no cae y Oso no puede dormir, así que decide hacer lluvia artificial con una manguera para que Masha deje de cantar.