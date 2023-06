Meka Builders | Así sopla un molino de viento | Los mega constructores de máquinas

Zee necesita luz para recibir un paquete especial en un cohete, ¡pero se dio cuenta de que no hay luz! Al igual que Zee, el granjero tampoco tiene luz, por lo tanto, las gallinas no tienen música para bailar, pero los Meka Builders los ayudaron a encontrar el problema, pues resulta que no servía el molino de viento, que es lo que provee a todos de luz.

Unos niños estaban en el parque jugando y experimentando para crear un artefacto que llama a las aves, pues su abuela las alimenta, pero nunca llegan, pero tienen un problema: no pueden terminarlo, ya que una pelota no rebota lo suficiente para llegar a donde debe ir, pero afortunadamente los Meka Builders llegaron a su rescate.

¡Resuelve problemas y acompaña a los Meka Builders en sus misiones!