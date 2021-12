My Little Pony: La Magia de La Amistad | Caos Escolar Primera Parte.

Algo extraño está pasando, la magia en Equestria se fue, pero Twilight Sparkle y el resto de las ponys descubrirán qué está pasando y quién está detrás de eso.

¿Acaso alguien habrá provocado este caos escolar que dejó sin magia a todo Equestria? Descúbrelo y no te pierdas los capítulos de My Little Pony: La Magia de La Amistad por Azteca 7.