My Little Pony: La Magia de La Amistad | Desafinada.

El nuevo pasatiempo de Pinkie Pie se convirtió en el martirio de sus amigas, pues decide tocar el “Yovidófono”, pero no suena nada armonioso… ¡asusta!

¿En serio crees que Pinkie Pie está muy “desafinada” al tocar el Yovidófono? Cuéntanos y no te pierdas más capítulos de My Little Pony: La Magia de La Amistad por Azteca 7.