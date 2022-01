My Little Pony: La Magia de La Amistad | Enseñanzas Paternas.

Ahora más que nunca Spike necesita ayuda de su padre y casualmente un misterioso dragón dice ser su papá, por lo que aprovechará para aprender de él.

¿Será que las enseñanzas paternas de este dragón que dice ser el papá de Spike lo ayuden a aprender a volar bien? Descúbrelo y no te pierdas más capítulos de My Little Pony: La Magia de La Amistad por Azteca 7.