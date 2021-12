La Universidad de La Amistad llega para hacerle competencia a la escuela de las ponys: ahí pueden aprender todo sobre amistad en menos tiempo y dan certificado.

¿Crees que la Universidad de La Amistad es mejor que la escuela de las ponys? Descúbrelo y no te pierdas más episodios de My Little Pony: La Magia de La Amistad por Azteca 7.