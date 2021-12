My little Pony: La Magia de La Amistad | Los Sonidos del Silencio.

Applejack y Fluttershy tienen una misión y es en lo más remoto de Equestria, en Las Cumbres del Peligro, donde ayudarán a los Kirin con su voto de silencio.

En ‘Los Sonidos del Silencio', las ponys ayudan a las criaturas que viven en Las Cumbres del Peligro, quienes hicieron un voto de silencio porque temen herir los sentimientos de los demás, ¿podrán resolver este problema?

